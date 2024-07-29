Армія РФ може дійти до Києва? Аналітик зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

Ситуація на Покровському напрямку Донеччини наразі одна з найгарячіших

Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке зробив тривожну заяву по ситуації на фронті. За його словами, росіяни збільшують швидкість просування на Покровській ділянці.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Х (Твітер). Він каже, що з тією швидкістю, як війська РФ просуваються поблизу Покровська, то до Києва вони можуть дійти не за 30 років, як писали раніше, а всього за 2.

"Я пам’ятаю, як всього чотири місяці тому люди сміялися з того, що такими темпами росіяни не прибудуть до Києва ще 30 років. За тієї швидкості, з якою вони зараз просуваються на схід від Покровська, їм знадобиться всього два роки. Чисто теоретично, звичайно", – написав він у Х.

Він також додав, що зараз знову повертається старий аргумент: "У Росії вже давно закінчаться солдати".

"Я вважаю, що це абсолютно нереально. Наразі Росія втрачає максимум 50 осіб на добу/кілометр на Покровському напрямку. Це було б 38 тисяч солдат до Києва", — пише Рьопке.

Аналітики DeepState пишуть, що ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

Раніше "Телеграф" писав, що Рьопке розповів про плани окупантів на найгарячішому напрямку фронту.