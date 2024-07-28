"Це притуплює страх": волонтер пояснив, чому люди не їдуть з міст на лінії фронту

Чому люди у населених пунктах на лінії фронту не залишають свої будинки

Попри те, що росіяни стирають з лиця Землі міста та села, там продовжують залишатися люди. Багато в чому це відбувається тому, що місцеві жителі мають їжу, воду і житло.

Таку думку висловив співзасновник та керівник волонтерської організації "Інтернаціональний легіон допомоги" Олексій Масло в інтерв’ю "Телеграфу": "Влада області пропонувала коридор евакуації, який обстрілюють": волонтер про порятунок цивільних та злочини росіян

"Росія стирає міста, села. Не залишає нічого живого. Обурює, коли ми їдемо вмовляти людей з-під обстрілів евакуюватися, а інші волонтери везуть їжу, створюють умови. Це працює навпаки. Тому люди обирають залишитися та гинуть", — розповів він.

За словами волонтера, перші пів року евакуацій були дуже емоційно виснажливими, оскільки часто доводилося бачити зламаних людей та тотальну антисанітарію. В одних місцях люди місяцями не залишали свої квартири, а в інших діти грали на вулицях серед трупів.

"Героїзація військових та підсвічування інформації в позитивний бік спотворює сприйняття війни, притуплює страх, провокує спад донатів на підтримку ЗСУ. Я публікую фото мертвих тіл, які знаходжу у квартирах на звільнених територіях, а люди в цей час спокійно планують відпустку на море. Цей контраст вбиває", — додав Олія.

Нагадаємо, раніше волонтер Михайло Пуришев розповідав "Телеграфу" про те, як провозив медикаменти до окупованого Маріуполя і що бачив зруйноване місто.