"Это притупляет страх": волонтер объяснил, почему люди не уезжают из городов на линии фронта

Почему люди в населенных пунктах на линии фронта не покидают свои дома

Несмотря на то, что россияне стирают с лица Земли города и села, там продолжают оставаться люди. Во многом это происходит потому, что у местных жителей имеется еда, вода и жилье.

Такое мнение высказал соучредитель и руководитель волонтерской организации "Интернациональный легион помощи" Алексей Масло в интервью "Телеграфу": "Власти области предлагали коридор эвакуации, который обстреливают": волонтер о спасении гражданских и преступлениях россиян

"Россия стирает города, села. Не оставляет ничего живого. Возмущает, когда мы едем уговаривать людей из-под обстрелов эвакуироваться, а другие волонтеры везут еду, создают условия. Это работает наоборот. Поэтому люди выбирают остаться и погибают", — рассказал он.

По словам волонтера, первые полгода эвакуаций были очень эмоционально истощающими, поскольку часто приходилось видеть сломленных людей и тотальную антисанитарию. В одних местах люди месяцами не покидали свои квартиры, а в других дети играли на улицах посреди лежащих трупов.

"Героизация военных и подсветка информации в положительную сторону искажает восприятие войны, притупляет страх, провоцирует спад донатов в поддержку ВСУ. Я публикую фото мертвых тел, которые нахожу в квартирах на освобожденных территориях, а люди в это время спокойно планируют отпуск на море. Этот контраст убивает", — добавил Масло.

Напомним, ранее волонтер Михаил Пурышев рассказывал "Телеграфу" о том, как провозил медикаменты в оккупированный Мариуполь и что видел разрушенном городе.