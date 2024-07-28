З Донбасу приходять тривожні новини: росіяни просуваються одразу на кількох напрямках (карта)

Бої тривають майже на всіх ділянках фронту

У Донецькій області тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України.

За даними аналітиків DeepState, ворогу вдалося просунутись у декількох населених пунктах. Зокрема, біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці. Також зазначається, що тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 липня, на Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни намагаються взяти Торецьк і тиснуть щосили. Місто щодня зазнає десятки ракетних та балістичних атак, і майже повністю зруйноване.