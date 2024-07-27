Росіяни вирізають органи в українських військовополонених? Що кажуть офіційні структури

Усі тіла оглядають після повернення в Україну

У мережі з’явилися повідомлення про те, що росіяни повертають тіла померлих військовополонених без частини внутрішніх органів. Однак офіційно ця інформація поки що не отримала підтвердження.

Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі "Київ 24". За його словами, він би вважав за краще отримати інформацію з офіційних джерел, ніж плодити чутки.

"Всі тіла, які повертаються, вони проходять огляд, і судмедексперти роблять свої висновки і встановлюють як факт смерті, так і причини смерті", — сказав він.

Павличенко додав, що при цьому огляді також робляться висновки щодо можливих видалень органів або застосування тортур. Тому, за його словами, якби до України повернули тіло без органів, то все це було б зафіксовано.

"Але ми не чули про це з боку офіційних органів, тому я б утримався поки що від підтверджень таких фактів", — сказав Павліченко.

Як повідомлялося раніше, останній обмін полоненими відбувся 17 липня, тоді додому повернулися 95 захисників. Стільки ж росіян було видано представникам РФ.