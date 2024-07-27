Россияне вырезают органы у украинских военнопленных? Что говорят официальные структуры

Все тела осматривают после возвращения в Украину

В сети появились сообщения о том, что россияне возвращают тела умерших военнопленных без части внутренних органов. Однако официально эта информация пока не получила подтверждения.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире "Киев 24". По его словам, он бы предпочел получить информацию с официальных источников, чем плодить слухи.

"Все тела, которые возвращаются, они проходят осмотр и судмедэксперты делают свои выводы и устанавливают как факт смерти, так и причины смерти", — сказал он.

Павличенко добавил, что при этом осмотре также делаются выводы о возможных удалениях органов или применении пыток. Поэтому, по его словам, если бы в Украину вернули тело без органов, то все это было бы зафиксировано.

"Но мы не слышали об этом со стороны официальных органов, поэтому я бы воздержался пока что от подтверждений таких фактов", — сказал Павличенко.

Как сообщалось ранее, последний обмен пленными состоялся 17 июля, тогда домой вернулись 95 защитников. Столько же россиян было выдано представителям РФ.