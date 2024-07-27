Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії: серед поранених шестеро дітей

На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби

Вдень, 27 липня, російські терористи вкотре обстріляли Сумщину. Ударили по центру міста Глухів. Застосували реактивні системи залпового вогню.

Внаслідок удару є постраждалі, серед них шестеро дітей. Загалом було зафіксовано 12 вибухів.

"Сьогодні, 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів. Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані", — повідомили у Сумській військовій адміністрації.

Нині постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.

Як повідомляють кореспонденти "Глухів.City" з місця подій, внаслідок обстрілу також пошкоджено декілька машин, торговельні заклади. У коментарі Глухів.City в Глухівській лікарні інформацію про точний вік постраждалих підтвердити не змогли, адже одного з них доставили без документів. Людям надають допомогу всіма силами.

Водночас видання Кордон.Медіа повідомило, що внаслідок удару поранення отримали 14-річна дитина та 58-річний чоловік.

В місцевих пабліках ширять інформацію про те, що лікарні необхідна кров 4-ї групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Росія спрямувала проти України ракету та купу безпілотників. Вибухи чули у кількох областях країни.