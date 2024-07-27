Росія спрямувала проти України ракету та купу безпілотників: що відомо про наслідки останніх атак

Гучно було одразу в кількох областях

У ніч проти 27 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 11 різними безпілотниками. За інформацією Повітряних сил України, всі ворожі цілі були збиті.

Про це відзвітував командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram. Цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

"Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет", — йдеться в повідомленні.

Щодо наслідків збиття на землі, то на Київщині уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках. Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка від Повітряних сил України

У Дніпропетровській області підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожих шахеди. Крім того, російські терористи продовжують бити по Нікопольському району.

"Ввечері російська армія ще двічі била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спершу – дроном-камікадзе. Потім – артилерією. За своє агресор знову взявся із самого ранку. Цього разу поцілив БпЛА по Нікополю. На щастя, ніхто не постраждав", — повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак.

У Полтавській області наслідками нічної атаки стало пошкодження промислового об'єкта.

"Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих", — повідомили у Полтавській ОВА.

На Харківщині, в Ізюмському районі (Борівська громада, с. Богуславка) внаслідок обстрілу ударним БПЛА "Ланцет" пошкоджено навантажувач "JCB". Загалом, за добу по території Харківщини було випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.

Наслідки атаки у Харківській області

Наслідки атаки у Харківській області

Наслідки атаки у Харківській області

Наслідки атаки у Харківській області

Раніше "Телеграф" показував відео моменту падіння уламків по бізнес-центру в Києві 8 липня. Там загинуло семеро людей.