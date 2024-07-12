Зачепило одразу три поверхи: відео моменту падіння уламків по бізнес-центру в Києві 8 липня

Там загинуло семеро людей

Росія черговий раз 8 липня атакувала Київ ракетами. Ворог вдарив по столиці двома хвилями, у місті лунали потужні вибухи. Момент падіння уламків на людей після влучання однієї з ракет по бізнес-центру "Dominion Business Park" потрапив на відео.

Там загинуло семеро людей. "Телеграф" вирішив показати своїм читачам жахливі кадри з місця події.

Місцеві жителі розповіли, що у будівлі пошкоджені 11, 12, 13 поверхи. Там знаходились квартири, де жили люди.

Наразі бізнес-центр не працює, а мешканцям постраждалих квартир дозволили зайти, щоб забрати особисті речі.

У будинку повністю відключені комунікації, немає води та світла. Біля головного входу чергують двоє поліцейських.

Раніше "Телеграф" показав читачам ще одне відео ракетного удару по Києву 8 липня, під час якого росіяни скерували ракету Х-101 в дитячу лікарню "Охматдит". Там у момент влучання знаходилось понад 600 людей та персонал, також йшло дві операції. Попри незаперечні факти удару саме крилатою ракетою Х-101 РФ, у Кремлі зробили цинічну заяву, що Росія ніколи не б'є по цивільних. Загалом зафільмовано політ та влучання одразу 5-6 ракет.