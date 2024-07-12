Задело сразу три этажа: видео момента падения обломков по бизнес-центру в Киеве 8 июля
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Там погибли семь человек
Россия в очередной раз 8 июля атаковала Киев ракетами. Враг ударил по столице двумя волнами, в городе раздавались мощные взрывы. Момент падения обломков на людей после попадания одной из ракет по бизнес-центру "Dominion Business Park" попал на видео.
Там погибли семь человек. "Телеграф" решил показать своим читателям ужасающие кадры с места происшествия.
Местные жители рассказали, что в здании повреждены 11, 12, 13 этажа. Там находились квартиры, где жили люди.
В настоящее время бизнес-центр не работает, а жильцам пострадавших квартир разрешили зайти, чтобы забрать личные вещи.
В доме полностью отключены коммуникации, нет воды и света. У главного входа дежурят двое полицейских.
Ранее "Телеграф" показал читателям еще одно видео ракетного удара по Киеву 8 июля, во время которого россияне направили ракету Х-101 в детскую больницу "Охматдет". Там в момент попадания находились более 600 человек и персонал, также проходили две операции. Несмотря на неоспоримые факты удара именно крылатой ракетой Х-101 РФ, в Кремле сделали циничное заявление, что Россия никогда не бьет по гражданским. В общей сложности сняты полет и попадание сразу 5-6 ракет.