Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии: погиб ребенок, есть раненые (фото)

На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы

Днем, 27 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Сумщину. Ударили по центру города Глухов. Применили реактивные системы залпового огня.

В результате удара пострадали, среди них шестеро детей. В общей сложности было зафиксировано 12 взрывов.

UPD: Из-за террористического обстрела россиян в больнице, в результате полученных травм, скончался 14-летний мальчик.

"Сегодня, 27 июля враг, применив реактивные системы залпового огня, обстрелял Глуховскую общину. Зафиксировано 12 взрывов. В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 – дети. Одна женщина и ребенок – в тяжелом состоянии", — сообщили в Сумской военной администрации.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы.

Как сообщают корреспонденты "Глухов.City" с места событий, в результате обстрела также повреждены несколько машин, торговые заведения. В комментарии Глухов.City в Глуховской больнице информацию о точном возрасте пострадавших подтвердить не смогли, ведь одного из них доставили без документов. Людям оказывают помощь всеми силами.

В то же время издание Кордон.Медиа сообщило, что в результате удара ранения получили 14-летний ребенок и 58-летний мужчина. В местных пабликах распространяется информация о том, что больнице необходима кровь 4-й группы.

Позже в сети появились последствия российских обстрелов по центру Глухова. Фотографии опубликовал Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, 27 июля 2024 около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района. В результате обстрела погиб 14-летний мальчик — он скончался в больнице. Еще 12 человек, среди которых 6 детей, ранены. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства", — говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области. При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россия направила против Украины ракету и кучу беспилотников. Взрывы слышали в нескольких областях страны.