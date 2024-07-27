Росіяни розбили літак під час навчань: такі скидають бомби на Харків (фото, відео)

Такі літаки активно застосовуються під час вторгнення в Україну

Під російським Волгоградом зазнав аварії військовий літак Су-34. Пілоти катапультувались перед падінням.

Як повідомляє Baza, інцидент стався під час планового навчально-тренувального польоту. Тим часом у місцевих каналах вже з’явилися перші фото та відео з місця події.

Російське міноборони вже офіційно підтвердило інформацію про падіння та повідомило, що, за попередніми висновками, його причиною стала технічна несправність обладнання.

Екіпаж зміг катапультуватися, його життю наразі нічого не загрожує.

Як відомо, винищувач-бомбардувальник Су-34 є одним із найновіших в авіапарку росіян. Літак здійснив перший політ ще 1990 року, проте на озброєння був прийнятий лише 2014 року. Вартість такого винищувача оцінюється у 36 мільйонів доларів.

Станом на 2022 рік було вироблено близько 140 штук, з яких не менше 30 було втрачено під час вторгнення в Україну. Останнім часом літаки цього типу активно застосовуються росіянами для запуску керованих авіабомб, у тому числі й проти Харкова.

Як повідомлялося раніше, у липні російське міноборони відзвітувало, що літаки Су-34 змогли успішно провести скидання тритонної авіабомби ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК).