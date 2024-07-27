Россияне разбили самолет во время учений: такие сбрасывают бомбы на Харьков (фото, видео)

Такие самолеты активно применяются во время вторжения в Украину

Под российским Волгоградом потерпел крушение военный самолет Су-34. Пилоты катапультировались перед падением.

Как сообщает Baza, инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета. Тем временем в местных каналах уже появились первые фото и видео с места происшествия.

Российское минобороны уже официально подтвердило информацию о падении и сообщило, что, по предварительным выводам, его причиной стала техническая неисправность оборудования.

Экипаж смог катапультироваться, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

Как известно, истребитель-бомбардировщик Су-34 является одним из самых новых в авиапарке россиян. Самолет совершил первый полет еще в 1990 году, однако на вооружение был принят лишь в 2014 году. Стоимость такого истребителя оценивается в 36 миллионов долларов.

По состоянию на 2022 год таковых было произведено около 140 штук, из которых не менее 30 были потеряны во время вторжения в Украину. В последнее время самолеты этого типа активно применяются россиянами для запуска управляемых авиабомб, в том числе и по Харькову.

Как сообщалось ранее, в июле российское минобороны отчиталось, что самолеты Су-34 смогли успешно провести сброс трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).