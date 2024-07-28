С Донбасса приходят тревожные новости: россияне продвигается сразу на нескольких направлениях (карта)

Бои продолжаются почти на всех участках фронта

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины.

По данным аналитиков DeepState, врагу удалось продвинуться в нескольких населённых пунктах. В частности, возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Также отмечается, что продолжаются бои возле Урожайного и в Нью-Йорке.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 июля, на Краматорском направлении украинские защитники пресекли шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг пытался 18 раз прорвать оборону наших войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне пытаются взять Торецк и давят вовсю. Город ежедневно подвергается десяткам ракетных и баллистических атак, и почти полностью разрушен.