Равняют с землей: как сейчас выглядит Торецк и куда продвинулись россияне (фото, видео)

Давление окупантов на город ежедневно растет

В Донецкой области идут самые ожесточенные бои, россияне пытаются взять Торецк и давят вовсю. Город ежедневно подвергается десяткам ракетных и баллистических атак, и почти полностью разрушен.

Соответствующие кадры уже публикуют в сети. На видео видно, что в Торецке нет ни одного целого дома или здания, большинство из них обгорело и разрушено.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на Торецком направлении россияне за минувшие сутки, 26 июля, при поддержке авиации, совершили 19 атак недалеко от Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин подчеркнул, что с начала суток россияне ранили одного жителя Торецка и разрушили дом. На опубликованных фото из сети видны масштабы российских ежедневных атак и разрушений. Город ровняют с землей каждые сутки.

Напомним, аналитик BILD рассказал, что россияне расширяют оперативное пространство наступления на город, продвигаясь на город с запада через Зализное и Пивничное и с юга через поселок Нью-Йорк. Поэтому в украинских позициях образовался выступ.

На карте видно, что в случае продвижения оккупантов ВСУ могут попасть в котел под Торецком. Поэтому оборона города и возможный отход наших войск сейчас стоят очень остро.

Красными контуром и стрелками указано направление наступления, зеленым — место создания вероятного котла.

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