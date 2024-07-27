Рівняють з землею: як зараз виглядає Торецьк та куди просунулись росіяни (фото, відео)

Тиск окупантів на місто щодня росте

На Донеччині йдуть найзапекліші бої, росіяни намагаються взяти Торецьк і тиснуть щосили. Місто щодня зазнає десятки ракетних та балістичних атак, і майже повністю зруйноване.

Відповідні кадри вже публікують в мережі. На відео видно, що немає у Торецьку жодного цілого будинку чи будівлі, більшість з них обгорілі та понівечені.

За даними Генштабу Збройних сил України, на Торецькому напрямку росіяни за минулу добу, 26 липня, за підтримки авіації, здійснили 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін наголосив, що з початку доби росіяни поранили одного жителя Торецька та понівечили будинок. На опублікованих фото з мережі видно масштаби російських щоденних атак та руйнувань. Місто рівняють з землею кожну добу.

Нагадаємо, аналітик BILD розповів, що росіяни розширюють оперативний простір наступу на місто, просуваючись на місто із заходу через Залізне та Північне та з півдня через селище Нью-Йорк. Через це в українських позиціях утворився виступ.

На мапі видно, що у разі просування окупантів ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком. Саме тому оборона міста та можливий відхід наших військ зараз стоять дуже гостро.

Червоними контуром та стрілками вказано напрямок наступу, зеленим – місце утворення ймовірного котла.

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