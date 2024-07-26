"Скоро вони підуть": аналітик розповів про плани окупантів на найгарячішому напрямку фронту

Українська армія вже вибудувала міцну оборону

Ситуація на Покровському напрямку Донеччини наразі одна з найгарячіших, росіяни продовжують наступати на "дорогу життя". Українські військові можуть потрапити у котел під Торецьком.

Про це пише BILD. За даними аналітика видання Юліана Рьопке, російські війська й досі не змогли прорвати обороні рубежі ЗСУ, збудовані до початку війни.

Проте окупанти розширюють оперативний простір у напрямку Торецька, наступаючи на місто із заходу через Залізне та Північне та з півдня через селище Нью-Йорк. Через це в українських позиціях утворився виступ.

Червоне основні напрямки наступу, зелене - ймовірний котел

Юліан Рьопке пояснив: "Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці повинні будуть відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там будуть повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти".

Водночас окупанти продовжують свій наступ на "дорогу життя", автотрасу T0504, що йде від Покровська до Часового Яру. Наразі це основний маршрут постачання для угруповання ЗСУ. Українська армія вже вибудувала міцну оборону біля Воздвиженки, яка виступає найближчим шляхом до траси. Відстань фронту до траси становить 6 км.

Відстань до траси від фронту

В окупантів не виходить просуватися на цій вузькій ділянці, але вони розширюють плацдарм навколо Очеретиного. Захоплюючи навколишні села загарбники, намагаються з іншого напрямку вийти на оперативний простір.

Напрям утрорення широкого фронту

За словами Юліана Рьопке, якщо ж Росія захопить якнайбільше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. В такому випаду ЗСУ буде складно оборонятись та відбивати атаки.

Раніше "Телеграф" писав, що осінь буде гарячою на фронті, адже Росія готує новий наступ, а ЗСУ збираються контратакувати.