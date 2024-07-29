Армия РФ может дойти до Киева? Аналитик сделал тревожное заявление по ситуации на фронте

Ситуация на Покровском направлении Донбасса пока одна из самых горячих

Военный аналитик Bild Юлиан Репке сделал тревожное заявление по ситуации на фронте. По его словам, россияне увеличивают скорость продвижения на Покровском участке.

Об этом он написал на своей странице в сети Х (Твиттер). Он говорит, что с той скоростью, как войска РФ продвигаются вблизи Покровска, то в Киев они могут дойти не за 30 лет, как писали ранее, а всего за 2.

"Я помню, как всего четыре месяца назад люди смеялись над тем, что такими темпами россияне не прибудут в Киев еще 30 лет. При той скорости, с которой они сейчас продвигаются восточнее Покровска, им понадобится всего два года. Чисто теоретически, конечно", – написал он в Х.

Он также добавил, что сейчас снова возвращается старый аргумент: "В России уже давно закончатся солдаты".

"Я считаю, что это абсолютно нереально. Сейчас Россия теряет максимум 50 человек в сутки/километр на Покровском направлении. Это было бы 38 тысяч солдат до Киев", — пишет Репке.

Аналитики DeepState пишут, что враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Ранее "Телеграф" писал, что Репке рассказал о планах оккупантов на самом горячем направлении фронта.