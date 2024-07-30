Тривожні новини з фронту: армія РФ просунулася на одному з напрямків, ідуть запеклі бої (карта)

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України. Запеклі бої, зокрема, точаться в Донецькій області.

Ворогу вдалося просунутись на Покровському напрямку. Це повідомляють військові оглядачі DeepState.

За даними аналітиків, росіяни просунулися біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 30 липня зазначається, що Сили оборони за добу зупинили 52 атаки на цій ділянці фронту. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Російські загарбники найактивніше тиснули на позиції українських захисників біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Армія РФ застосовувала бомбардувальну іі штурмову авіації.

На Курахівському напрямку ситуація також складна. Там противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Захисники за добу відбили 21 штурмову дію ворога неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Агрессор зазнав втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, задіює для ударів fpv-дрони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія продовжує вербувати мігрантів на фронт в Україну.