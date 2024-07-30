Війна — день 888: росіяни прискорюють просування під Покровськом і готують масштабний обстріл

Оперативно про головне за добу

Активна фаза російського наступу продовжується, а найзапекліші бойові дії відбуваються на Покровському напрямі. Там окупанти поступово просуваються у бік "дороги життя", по якій Україна забезпечує Часів Яр та Костянтинівку. При цьому аналітики фіксують, що на цьому напрямі росіяни нарощують темпи просування, що створює тривожні перспективи для української оборони загалом. Своєю чергою у Силах оборони попереджають, що загарбники практично завершили підготовку до нового масштабного авіаудару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 липня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Чехії заявили про намір створити "Український легіон" за аналогією до того, який формують у Польщі.

Про те, що відбувалося 27 липня, читайте у трансляції: Війна — день 885: Росія просувається на Донбасі, а Україна готується використати F-16

Із ситуацією в Україні за 28 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 886: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рівняють міста із землею

Про новини та події 29 липня ми розповідали тут: Війна — день 887: Україна вшановує річницю трагедії в Оленівці і б’є все глибше по Росії