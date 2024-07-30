Досвідчений генерал: названо їм'я нового керівника Групи сприяння безпеці України в Європі

Тепер кандидатуру Баззарда повинен схвалити Сенат США

Генерал-майор Армії США Кертіс Баззард може стати наступним керівником Групи сприяння безпеці України. Це окреме командування Збройних сил США та союзників, яке базується у Німеччині та займається наданням військової допомоги Україні.

Про це пише американське видання Stars and Stripes з посиланням на Пентагон. На офіційному сайті Міноборони США опублікували підтвердження цієї інформації.

"… Генерал-майора армії Кертіса А. Баззарда для призначення у званні генерал-лейтенанта на посаду командувача Групою сприяння безпеці України, операція "Атлантична рішучість", Німеччина. Останнім часом Баззард обіймав посаду генерала-командувача Центру передового досвіду армії США у Форт-Мур, штат Джорджія", – сказано у повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що тепер кандидатуру Баззарда повинен схвалити Сенат США. На новій посаді Баззард, один з досвідчених американських генералів та випускник Військової академії, очолить групу з кількох сотень військових, які здійснюють свою діяльність на базі штаб-квартири Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

"Група сприяння безпеці України, відома як SAG-U, перебуває під американським командуванням з моменту її створення у 2022 році. Наразі підрозділ очолює генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто-молодший. Але надалі НАТО візьме на себе керівництво, координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки. Місія, яка буде відома як "Допомога в безпеці та підготовка України", перебуватиме у Вісбадені та залучатиме близько 700 осіб", – написало видання.

Нагадаємо, НАТО планує посилити довгострокові зобов'язання перед Україною. В рамках посилення Альянс планує створити посаду "старшого цивільного представника" з питань України.

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні замість запрошення до лав Альянсу, чого очікував Київ, було запропоновано створити нову місію зі штаб-квартирою у Німеччині, яка координуватиме надання різносторонньої допомоги в довгостроковій перспективі.

Нова структура має об’єднати під егідою НАТО діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні аспекти військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання військових, підготовка українського військового персоналу в країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди з безпеки, які були підписані з Україною низкою держав. Також вона буде працювати під егідою НАТО, тому навіть у разі перемоги в США Дональда Трампа роботу група не припинить.