Опытный генерал: названо имя нового руководителя Группы содействия безопасности Украины в Европе

Теперь кандидатуру Баззарда должен одобрить Сенат США

Генерал-майор Армии США Кертис Баззард может стать следующим руководителем Группы по содействию безопасности Украины. Это отдельное командование Вооруженных сил США и союзников, которое базируется в Германии и занимается предоставлением военной помощи Украине.

Об этом пишет американское издание Stars and Stripes со ссылкой на Пентагон. На официальном сайте Минобороны США было опубликовано подтверждение этой информации.

"… Генерал-майора армии Кертиса А. Баззарда для назначения в звании генерал-лейтенанта на должность командующего Группой содействия безопасности Украины, операция "Атлантическая решимость", Германия. В последнее время Баззард занимал должность генерала-командующего Центром передового опыта армии США в Форт-Мур, штат Джорджия", – говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что кандидатуру Баззарда должен одобрить Сенат США. В новой должности Баззард, один из опытных американских генералов и выпускник Военной академии, возглавит группу из нескольких сотен военных, осуществляющих свою деятельность на базе штаб-квартиры Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене.

"Группа содействия безопасности Украины, известная как SAG-U, находится под американским командованием с момента ее создания в 2022 году. В настоящее время подразделение возглавляет генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто-младший. Но в дальнейшем НАТО возьмет на себя руководство, координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности. Миссия, которая будет известна как "Помощь в безопасности и подготовка Украины", будет находиться в Висбадене и будет привлекать около 700 человек", — написало издание.

Напомним, НАТО планирует ужесточить долгосрочные обязательства перед Украиной. В рамках усиления Альянс планирует создать должность "старшего гражданского представителя" по Украине.

На саммите НАТО в Вашингтоне Украине вместо приглашения в ряды Альянса, чего ожидал Киев, было предложено создать новую миссию со штаб-квартирой в Германии, которая будет координировать предоставление разносторонней помощи в долгосрочной перспективе.

Новая структура должна объединить под эгидой НАТО деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, предоставляющих разные аспекты военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и обучение военных, подготовка украинского военного персонала в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности, подписанные с Украиной рядом государств. Она также будет работать под эгидой НАТО, поэтому даже в случае победы в США Дональда Трампа работу группа не прекратит.