Двічі отримував поранення, але повертався на передову: у Дніпрі попрощалися з українським воїном (фото, відео)

Воїнові назавжди залишилося 35 років

У важких боях із російськими окупантами на Донеччині загинув стрілець-санітар Андрейчиков Костянтин Юрійович. 30 липня у Дніпрі відбулося прощання з українським захисником.

Трагедія сталася 23 липня під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці "Батальйон Чорноморська Січ/Black Sea Sich Battalion" у Facebook.

"При виконанні бойового завдання по захисту України загинув наш побратим стрілець-санітар 3 роти солдат Андрейчиков Костянтин Юрійович. Втрата болюча для кожного в батальйоні. Вічна тобі пам'ять, друже! Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Слава Героям!!", — написали побратими загиблого воїна.

Як повідомляє "Суспільне", 35-річний військовий на позивний "Кіт" пішов на фронт у 2014 році, а після початку повномасштабної війни він знову мобілізувався. Його друг Олександр розповів про події того страшного дня, який забрав життя Костянтина:

"Півтора місяця його не було на позиціях, як говорили його побратими. І коли виходили під час ротації, накрили градом…".

Також друг воїна зазначив, що Костянтин двічі отримував поранення, але все одно повертався до передової.

"Він завжди у нас був цікавий і ясним хлопцем. Нічого дивного, що він пішов захищати Україну. Він обрав шлях воїна і пішов на фронт", — сказав друг захисника.

30 липня у Дніпрі, біля школи, де навчався Костянтин Андрейчиков, відбулася церемонія прощання з ним.

Однокласниця воїна, яка також прийшла попрощатися з ним сьогодні, розповіла, що незадовго до його загибелі вони розмовляли телефоном. Чоловік запевняв, що він повернеться і все буде гаразд.

Директор школи своєю чергою зазначила, що співробітники та учні постійно намагалися допомагати Костянтину: відправляли продукти та ліки на фронт.

"Не можу передати ті почуття, які зараз у наших душах. Він (Костянтин, — Ред.) завжди був веселим… активним", — з сумом розповіла директор.

На фасаді школи планують встановити меморіальну дошку. Адміністрація навчального закладу вже звернулася до міськради.

До речі, так виглядала остання фотографія, зроблена воїном на фронті :

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 липня відбулося прощання з колишнім мером Умані Олександром Цебрієм, який загинув на фронті. Він добровільно пішов захищати свою Батьківщину з перших днів повномасштабної війни.