Пішов на фронт добровольцем: сотні людей попрощались з загиблим ексмером Умані

Воїну було 50 років

У суботу, 27 липня, в Умані попрощались з загиблим на фронті колишнім мером міста Олександром Цебрійом. Чоловік, бувши молодшим сержантом 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання.

Про це пише Суспільне. Провести в останню дорогу Церебрія зібрались сотні містян, які вшанували його пам'ять.

Також до міста прибули мер Києва Віталій Кличко та громадський діяч Сергій Притула, аби попрощатись з ексмером.

Загиблому воїну було 50 років. А 26 липня в Умані оголосили днем жалоби.

"Колишній міський голова Умані не вагаючись став у стрій з перших днів повномасштабної війни, щоб боронити рідну землю. Славний воїн, сміливець, надійний побратим — він був командиром кулеметного взводу, молодшим сержантом. Його відвага і самопожертва залишаються прикладом для всіх нас. Його відхід — це гірка втрата, яка залишає рану в серцях кожного, хто його знав", — зазначили у міській раді.

Зауважимо, що воїн приєднався до лав Збройних Сил України у лютому 2022, а з 2015 по 2020 рік був мером Умані.

Олександр Цебрій

"Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України. Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким…" — додав Кличко.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув батько двох синів Степан Дубик.