Пошел на фронт добровольцем: сотни людей простились с погибшим экс-мэром Умани

Воину было 50 лет

В субботу, 27 июля, в Умани попрощались с погибшим на фронте бывшим мэром города Александром Цебрием. Мужчина, будучи младшим сержантом 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, погиб 24 июля, выполняя боевое задание.

Об этом пишет Суспільне. Провести в последний путь Церебрия собрались сотни горожан, почтивших его память.

Также в город прибыли мэр Киева Виталий Кличко и общественный деятель Сергей Притула, чтобы попрощаться с экс-мэром.

Погибшему воину было 50 лет. А 26 июля в Умани объявили днем траура.

"Бывший городской голова Умани не колеблясь стал в строй с первых дней полномасштабной войны, чтобы защищать родную землю. Славный воин, храбрец, надежный собрат — он был командиром пулеметного взвода, младшим сержантом. Его отвага и самопожертвование остаются примером для всех нас. Его уход. — это горькая потеря, которая оставляет рану в сердцах каждого, кто его знал", — отметили в городском совете.

Отметим, что воин присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины в феврале 2022 года, а с 2015 по 2020 год был мэром Умани.

Александр Цебрий

"Проститься и почтить память Героя пришли многие горожан, приехали мэры некоторых городов Украины, представители Ассоциации городов Украины. Вечная память Александру! Искренние соболезнования семье и близким…" — добавил Кличко.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб отец двух сыновей Степан Дубик.