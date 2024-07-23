Пошел на войну вместе с сыном: на фронте погиб священник с Полтавщины

У воина осталась жена, сын и дочь

В Украине ежедневно гибнут воины и защитники государства, поэтому печальная весть не обошла и Полтавщину. На фронте погиб священник Алексей Стогний.

Об этом сообщает пресс-служба Хорольской общины. Простились с 53-летним воином 22 июля.

Отмечается, что Алексей Стогний погиб 16 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Новоалександровка Донецкой области. В апреле 2024 года он оставил свою духовную службу в Свято-Покровском храме Кременчугской епархии УПЦ и вместе с сыном вступил в ряды ВСУ.

Мужчина в составе Сухопутных войск ВСУ был пулеметчиком отдельного стрелкового батальона.

Воин родился 18 июня 1971 года. Проживал в селе Березняки. У священника остались жена Оксана Иосифовна, сын Сергей и дочь Ольга.

В понедельник, 22 июля, в Хороле с героем простились на площади Тараса Шевченко. Провести воина в последний путь собрались десятки человек. Похоронили его на кладбище в селе Березняки.

"Родные, близкие, боевые собратья и многолюдная община пришли отдать дань последнего уважения Воину. Богослужение за упокой души убитого солдата на площади и на кладбище в с. Березняки, где похоронили Героя, провел друг и товарищ Алексея Николаевича из общины духовен храма в с. Мусеевка Кременчугской епархии УПЦ — отец Степан Потюк", — написали в пресс-службе общины.

Ранее "Телеграф" писал, что Винница попрощалась с защитником Виталием Месяцем, который работал в IT и не бросал любимую игру даже на фронте.