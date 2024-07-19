Кавалер "Золотого креста" погиб во время эвакуации: с героем прощались на Черниговщине

У погибшего осталась жена, сын, мать

Украина ежедневно прощается с защитниками и защитницами, погибшими или умершими, защищая государство. Нежин на Черниговщине 19 июля простился с Александром Паськом на псевдо "Депутат".

О прощании с героем сообщает городской совет Нежина. Александр родился в 1978 году именно в этом городе, в последнее время с женой и сыном жил в Буче. Оттуда в июне 2022 года добровольно вступил в ряды армии.

Службу проходил в отдельном батальоне спецназначения в 112 бригаде. Его подразделение оборонял Киев, участвовал в боях Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской. Именно на юге он погиб из-за осколочного ранения во время эвакуации.

Погибший Александр Пасько

"Александр был настоящим воином с львиным сердцем. За свое мужество и отвагу он был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест"", — говорится в некрологе горсовета.

"Ждала тебя живым и целым, но не дождалась... Не заговорить, не обнять тебя не смогу теперь никогда. Для меня и всех нас он был и является примером мужества и отваги", — написала мама павшего защитника. Родные и знакомые защитники вспоминают, каким он был мужественным воином и достойным мужчиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о павшего защитника Антона Борисова. Он был уроженцем Казахстана, но жил с семьей в Украине.