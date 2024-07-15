Двое детей остались сиротами: на фронте погиб известный музыкант "Дикого театра"

Артист пошел в армию с началом полномасштабного вторжения

В Украине ежедневно гибнут защитники государства. Среди вернувшихся на щите героев есть и известные деятели искусства.

Так, на фронте погиб известный музыкант, гармонист Николай Ленок. Об этом сообщается на странице "Дикого театра" в Facebook.

Там отметили, что он погиб возле города Часов Яр Донецкой области. В театре сообщили, что Ленок неизменно выступал в составе тройственных музыкантов в спектакле "Красное, черное и снова красное".

"Светлый человек, достойный мужчина, искренний патриот. Почет и светлая память", — сказано в сообщении.

Николай Ленок (по центру)

Николай Ленок вступил в ряды Сил обороны Украины с началом полномасштабного вторжения. В 2022 году служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне территориальной обороны города Бровары. Также он являлся участником ансамбля своей воинской части.

У погибшего воина осталась жена и двое малолетних детей. В театре попросили всех неравнодушных по возможности помочь семье героя.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте героически погиб боец из Чертковщины. Он спасал раненого собрата.