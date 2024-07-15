Двоє дітей залишилися сиротами: на фронті загинув відомий музикант "Дикого театру"

Артист пішов до війська з початком повномасштабного вторгнення

В Україні щодня гинуть захисники держави. Серед героїв, що повернулися на щиті, є і відомі діячі мистецтва.

Так, на фронті загинув відомий музикант, гармоніст Микола Ленок. Про це повідомляється на сторінці "Дикого театру" у Facebook.

Там зазначили, що він загинув біля міста Часів Яр Донецької області. У театрі повідомили, що Ленок незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне".

"Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам`ять", — сказано в повідомленні.

Микола Ленок (по центру)

Микола Ленок вступив до лав Сил оборони України з початком повномасштабного вторгнення. У 2022 році служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари. Також він був учасником ансамблю своєї військової частини.

У загиблого воїна залишилася жінка та двоє малолітніх дітей. У театрі попросили всіх небайдужих у разі можливості допомогти родині героя.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті героїчно загинув боєць з Чортківщини. Він рятував пораненого побратима.