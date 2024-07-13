Героически погиб в бою: в Украине с почестями провели молодого музыканта

Бойцу было всего 28 лет

В Украине ежедневно гибнут защитники государства, поэтому печальная весть не обошла и Сумщину. В субботу, 13 июля, в Шостке в последний путь провели защитника Евгения Евтушенко.

Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что мужчина погиб на фронте возле Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области.

Погибшему было 28 лет. Евтушенко Евгений родился 22 марта 1996 года в Шостке. Воин учился в городской гимназии в начальных классах, а среднее образование получил в общеобразовательной школе №7.

Евтушенко Евгений

По словам знакомых, с детства боец был музыкально одаренным, поэтому по окончании школы он поступил в Сумской профессиональный колледж искусств и культуры имени Д.С. Бортнянского. Там Евтушенко успешно выучился на аккомпаниатора.

Евгений некоторое время преподавал в Сумской музыкальной школе, но затем переехал в Киев.

Во время прощания близкие добавили, что погибший был добрым, щедрым и общительным, обладал прекрасным чувством юмора, был настоящей душой компании.

У погибшего защитника остались жена Алина, семилетний сын Егор, отец Александр, сестра Ксения, племянники Светлана и Роман.

В начале 2024 года Евгений подписал контракт на военную службу и встал на защиту Украины. Но 10 июля герой погиб в бою.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте героически погиб боец из Чертковщины. Он спасал раненого собрата.