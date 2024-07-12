Пошел спасать раненого собрата: на фронте героически погиб боец с Чертковщины

С совершеннолетия парень остался круглым сиротой

На фронте погиб украинский военный с Чертковщины Шляхтич Константин. К сожалению, тело героя до сих пор не могут забрать с места гибели. Поэтому он считается пропавшим без вести в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Об этом сообщил "Голос народа" со ссылкой на военкомат. Известие о его гибели поступило в село Рыдодубы Белобожницкой общины 15 июня.

Отмечается, что Константину было 36 лет и он с совершеннолетия остался круглым сиротой, став опекуном младшей 11-летней сестренки Татьяны.

"Именно на таких, простых ребятах, как он, и держится наше войско, именно благодаря им москальский грязный сапог не топчет нашу землю ", — говорится в статье.

Погибшего героя любили все сельчане. Работящий, послушный, никому ни в чем не отказал.

Мать с маленькой Костей приехала в деревню в начале 90-х, когда повторно вышла замуж. Уже в Ридодубах родилась его младшая сестричка Татьяна. Учителя рассказали, что в школе он хорошо учился. Особенно хорошо давалась парню математика, обладала замечательной памятью.

Летом пас скот – и свой, и соседский. В январе 2006 года умер отчим, а в ноябре того же года трагически погибла мать.

Парню тогда пришлось перевестись на заочное обучение в техникуме, однако диплом все же получил. Чтобы заработать на хлеб, Константин ездил на заработки в Киев и Польшу. Там научился разным строительным специальностям. Когда бывал дома, часто помогал по строительству своим односельчанам.

Односельчане рассказывают, что он никому ни в чем не отказывал.

Повзрослев и окончив учебу в колледже, сестра отправилась в заграничные путешествия в Италию.

"Утром 15 июня, где-то в половине девятого, мне позвонила его жена, говорит, у нас плохие новости, – рассказывает Татьяна. – Я сразу поняла, о чем идет речь".

По ее словам, командир направил сообщение, что Константин погиб как герой. Произошло это 14 июня, около 22:30. Он пошел вытаскивать раненого собрата с поля боя.

Ранее "Телеграф" писал, что 20-летний защитник погиб в одном из самых жарких направлений. Бойца вернули на щите в Бровары.