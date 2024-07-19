Кавалер "Золотого хреста" загинув під час здійснення евакуації: з героєм прощались на Чернігівщині

У загиблого залишилась дружина, син, мати

Україна щодня прощається із захисниками та захисницями, які загинули чи померли, боронячи державу. Ніжин, що на Чернігівщині 19 липня попрощався з Олександром Паськом на псевдо "Депутат".

Про прощання із героєм повідомляє міська рада Ніжина. Олександр народився у 1978 році саме у цьому місті, в останній час з дружиною та сином жив у Бучі. Звідти в червні 2022 року добровільно став до лав армії.

Службу проходив у окремому батальйоні спецпризначення у 112-й бригаді. Його підрозділ обороняв Київ, брав участь в боях на Донеччині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині. Саме на півдні він загинув через осколкове поранення під час проведення евакуації.

Загиблий Олександр Пасько

"Олександр був справжнім воїном з левовим серцем. За свою мужність та відвагу він був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест", — йдеться у некролозі міськради.

"Чекала тебе живим та цілим, але не дочекалася…Не заговорити, не обійняти тебе не зможу тепер ніколи. Для мене та всіх нас він був і є прикладом мужності та відваги", — написала мама полеглого захисника. Рідні та знайомі захисника згадують, яким він був мужнім воїном та гідним чоловіком.

Раніше "Телеграф" розповідав про полеглого захисника Антона Борисова. Він був уродженцем Казахстану, але жив з родиною в Україні.