Залишилася вагітна дружина: курсант Військової академії Одеси загинув під час тренування

Трагедія сталася 12 липня 2024 року

Під час виконання військових обов'язків трагічно загинув боєць Сил Спеціального призначення, який воював з перших днів Війни, матрос Денис Скорик із Трускавця. Йому було лише 22 роки.

Це сталося в навчальному центрів Житомирській області під час тренувань із захисту Батьківщини. Сумну звістку повідомила Трускавецька міська рада.

Трагедія сталася 12 липня 2024 року, коли група з десяти курсантів у гідрокостюмах перетинали річку Гуйва. На середині дистанції екіпірування Дениса почало набирати воду і зрештою потягнуло його на дно.

Форсування річки проводилося в рамках 40-кілометрового марш-кидка зі зброєю і в повній екіпіровці, який майбутні оператори ССО долали після закінчення третього курсу.

"Ним і такими дітьми часто закривали найгарячіші місця на фронті. Який закінчив 3 школу з відзнакою, був зразковим і часто найкращим студентом, вільно володів англійською мовою, був на військовому навчанні в Великобританії та Німеччині, Зразковий Син, Гордість Школи, Міста, Військової Академії, Гордість України! Я бачив як він виріс, а тепер загинув…. Таких світлих дітей є дуже мало, такі люди мали б керувати Країною! Велика Честь знати і спілкуватись із Зразковою Родиною Скориків! Клята Війна забирає найкращих! Щирі співчуття Родині. Героям Слава!", — йдеться в коментарі під постом про його загибель.

У загиблого воїна залишилася вагітна дружина.Церемонія зустрічі загиблого відбудеться на перехресті Героїв у середу, 17 липня, о 11:00. Того ж дня у церкві св. Іллі о 19:30 буде відслужено парастас. Похорон матроса відбудеться в четвер, 18 липня, о 11:00.

Раніше "Телеграф" повідомив про смерть молодого рятувальника, який постраждав під час обстрілу Дніпропетровщини.