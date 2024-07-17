Осталась беременная жена: курсант Военной академии Одессы погиб во время тренировки

Трагедия произошла 12 июля 2024 года

Во время исполнения военных обязанностей трагически погиб боец Сил Специального назначения, воевавший с первых дней Войны, матрос Денис Скорик из Трускавца. Ему было всего 22 года.

Это произошло в учебном центре в Житомирской области во время тренировок по защите Родины. Печальное известие сообщил Трускавецкий городской совет.

Трагедия произошла 12 июля 2024 года, когда группа из десяти курсантов в гидрокостюмах пересекала реку Гуйва. На середине дистанции экипировка Дениса начала набирать воду и в конце концов потянуло его ко дну.

Форсирование реки проводилось в рамках 40-километрового марш-броска с оружием и в полной экипировке, которую будущие операторы ССО преодолевали по окончании третьего курса.

"Им и такими детьми часто закрывали самые горячие места на фронте. Окончивший 3 школу с отличием, был образцовым и часто лучшим студентом, свободно владел английским языком, был на военном обучении в Великобритании и Германии, Примерный Сын, Гордость Школы, Города, Военной Академии, Гордость Украины! Я видел как он вырос… Таких светлых детей очень мало, такие люди должны были управлять Страной! !", — говорится в комментарии под постом о его гибели.

У погибшего воина осталась беременная жена.

Церемония встречи погибшего состоится на перекрестке Героев в среду, 17 июля, в 11 часов. В тот же день в церкви св. Ильи в 19:30 будет отслужен парастас. Похороны матроса пройдут в четверг, 18 июля, в 11:00.

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