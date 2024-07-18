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"Він хотів захистити нас усіх": у Хмельницькому попрощалися з воїном із Казахстану, що про нього розповіли рідні (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На фронті загинув Антон Борисов Новина оновлена 18 липня 2024, 14:55
На фронті загинув Антон Борисов. Фото Колаж "Телеграфа" / Місто

Чоловіку назавжди залишилося 30 років

У Хмельницькому відбулося прощання із загиблим військовим Антоном Борисовим. Чоловік був родом із Казахстану, але проживав разом зі своєю родиною в Україні.

Трагедія сталася 3 червня. Борисов загинув внаслідок ворожих мінометних обстрілів на Донеччині. До дня народження він не дожив 15 днів. Йому назавжди залишилось 30 років. Про це йдеться у матеріалі ДТРК "Місто".

"Проживав у селі Россоша, працював таксистом. На захист України став ще 2014 року. З початком повномасштабної війни знову приєднався до війська. Служив у лавах 47-ї окремої механізованої бригади", — йдеться у повідомленні.

Сестра загиблого розповіла, що він був дуже позитивною та доброю людиною. Він завжди був готовий прийти на допомогу.

"Коли його призвали, він пішов добровольцем з перших днів. Він хотів захистити Україну. Він хотів захистити нас усіх. Він бачив усе. Він був у найжахливіших позиціях. Нам зараз дуже важко усвідомити, що його більше з нами немає", — сказала вона.

Дружина воїна наголосила, що він завжди їй казав, що все буде добре і він повернеться живим. На свій день народження він хотів добитися, щоб його відпустили додому у відпустку.

"Не вірю. Просто не вірю, що так могло з ним статися. Він такий був пробивний, такий спритний, завжди свого добивався. Командування його завжди хвалило. У нього позивний був "Гугл", бо він завжди все знав і все міг зробити, і всім допомагав", — поділилася спогадами про чоловіка його дружина.

Востаннє чоловік зателефонував своїм рідним 2 червня, перед тим, як йому потрібно було йти на позицію. А вже 5 червня сім’ї повідомили, що Антон Борисов загинув.

Військового поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Україну загинув доброволець із Грузії Зураб Іашвілі. Довгий час він виборював життя після поранення, але, на жаль, дива не сталося.