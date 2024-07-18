"Он хотел защитить нас всех": в Хмельницком простились с воином из Казахстана, что о нем рассказали родные (видео)

Мужчине навсегда осталось 30 лет

В Хмельницком состоялось прощание с погибшим военным Антоном Борисовым. Мужчина был родом из Казахстана, но проживал вместе со своей семьей в Украине.

Трагедия произошла 3 июня. Борисов погиб в результате вражеских минометных обстрелов в Донецкой области. До своего дня рождения он не дожил 15 дней. Ему навсегда осталось 30 лет. Об этом говорится в материале ГТРК "Місто".

"Проживал в деревне Россоша, работал таксистом. На защиту Украины стал еще в 2014 году. С началом полномасштабной войны снова присоединился к войску. Служил в рядах 47-й отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.

Сестра погибшего рассказала, что он был очень позитивным и добрым человеком. Он всегда готов был прийти на помощь.

"Когда его призвали, он пошел добровольцем с самых первых дней. Он хотел защитить Украину. Он хотел защитить нас всех. Он видел все. Он был в самых ужасных позициях. Нам сейчас очень тяжело осознать, что его больше с нами нет", — сказала она.

Супруга воина отметила, что он всегда ей говорил, что все будет хорошо и он вернется живым. На свой день рождения он хотел добиться, чтобы его отпустили в отпуск домой.

"Не верю. Просто не верю, что так могло с ним произойти. Он такой был пробивной, такой шустрый, всегда своего добивался. Командование его всегда хвалило. У него позывной был "Гугл", потому что он всегда все знал и все мог сделать и всем помогал", — поделилась воспоминаниями о муже его жена.

В последний раз мужчина позвонил своим родным 2 июня, прямо перед тем, как ему нужно было идти на позицию. А уже 5 июня семье сообщили, что Антон Борисов погиб.

Военного похоронили на Аллее Славы в микрорайоне Раково.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили. Долгое время он боролся за жизнь после ранения, но, к сожалению, чудо не произошло.