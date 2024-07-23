Пішов на війну разом з сином: на фронті загинув священник з Полтавщини

У воїна залишилась дружина, син та донька

В Україні щодня гинуть воїни та захисники держави, тому сумна звістка не оминула і Полтавщину. На фронті загинув священник Олексій Стогній.

Про це повідомляє пресслужба Хорольської громади. Попрощались з 53-річним воїном 22 липня.

Зазначається, що Олексій Стогній загинув 16 липня при виконанні бойового завдання поблизу н.п. Новоолександрівка на Донеччині. У квітні 2024 року він залишив свою духовну службу у Свято-Покровському храмі Кременчуцької єпархії УПЦ та разом із сином став до лав ЗСУ.

Чоловік у складі Сухопутних військ ЗСУ був кулеметником окремого стрілецького батальйону.

Воїн народився 18 червня 1971 року. Проживав у селі Березняки. У священника залишилися дружина Оксана Йосипівна, син Сергій та донька Ольга.

У понеділок, 22 липня, у Хоролі з героєм попрощались на площі Тараса Шевченка. Провести воїна в останню дорогу зібрались десятки людей. Поховали його на цвинтарі в селі Березняки.

"Рідні, близькі, бойові побратими та багатолюдна громада прийшли віддати останню шану Воїнові. Богослужіння за упокій душі убитого солдата на площі та на кладовищі в с.Березняки, де поховали Героя, провів друг і товариш Олексія Миколайовича із спільноти духовенства, настоятель Свято-Вознесенського храму в с.Мусіївка Кременчуцької єпархії УПЦ – отець Степан Потюк", — написали у пресслужбі громади.

Раніше "Телеграф" писав, що Вінниця прощається із захисником Віталієм Місяцем, який працював в IT та не полишав улюблену гру навіть на фронті.