Працював в IT та не полишав улюблену гру навіть на фронті: Вінниця прощається із захисником Віталієм Місяцем (фото)

Захиснику навічно залишилося 37 років

Полеглі герої навічно залишаються в пам’яті українців. Вінниччина прощається із захисником Віталієм Місяцем. Він загинув 19 липня на Харківщині поблизу селища Пітомник.

Як розповіли у міській раді Вінниці, на фронт чоловік пішов добровольцем, воював у складі 43 окремої артбригади імені Гетьмана Тараса Трясила. За час знаходження у війську з березня 2022 року воював також на Бучанському та Запорізькому напрямках.

Віталій Місяць народився у 1986 році, здобув освіту у місцевому педагогічному університеті на факультеті "Фізика та інформатика". Однак своє життя пов'язав не з викладанням, а з роботою в IT-сфері.

Загиблий Віталій Місяць

"Пам'ятаю, як ти народився, як робив свої перші кроки, як сміявся, як мріяв. Синочку, ти був чудовою людиною, справжнім патріотом, який готовий був віддати життя за свою країну. Я знаю, що ти загинув ГЕРОЄМ", — написала мати полеглого воїна, Світлана.

Вона також розповіла що її син Віталій захоплювався футболом, раніше грав за різні команди. Навіть на фронті під час перепочинку старався разом із побратимами пограти у футбол. Військовий розповідав що це не тільки найкращий спосіб відволіктися, а й тримати належну фізичну форму.

У Віталія Місяця залишилися не тільки батьки. Окупанти забрали батька у семирічного сина. Саме заради своєї родини чоловік пішов захищати Україну, хоча до цього не вмів стріляти і не мав стосунку до армії.

Героя поховають на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель кавалера "Золотого хреста" з Чернігівщини. Олександр Пасько також добровільно доєднався до лав збройних сил в 2022 році.