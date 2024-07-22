Працював в IT та не полишав улюблену гру навіть на фронті: Вінниця прощається із захисником Віталієм Місяцем (фото)
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Захиснику навічно залишилося 37 років
Полеглі герої навічно залишаються в пам’яті українців. Вінниччина прощається із захисником Віталієм Місяцем. Він загинув 19 липня на Харківщині поблизу селища Пітомник.
Як розповіли у міській раді Вінниці, на фронт чоловік пішов добровольцем, воював у складі 43 окремої артбригади імені Гетьмана Тараса Трясила. За час знаходження у війську з березня 2022 року воював також на Бучанському та Запорізькому напрямках.
Віталій Місяць народився у 1986 році, здобув освіту у місцевому педагогічному університеті на факультеті "Фізика та інформатика". Однак своє життя пов'язав не з викладанням, а з роботою в IT-сфері.
"Пам'ятаю, як ти народився, як робив свої перші кроки, як сміявся, як мріяв. Синочку, ти був чудовою людиною, справжнім патріотом, який готовий був віддати життя за свою країну. Я знаю, що ти загинув ГЕРОЄМ", — написала мати полеглого воїна, Світлана.
Вона також розповіла що її син Віталій захоплювався футболом, раніше грав за різні команди. Навіть на фронті під час перепочинку старався разом із побратимами пограти у футбол. Військовий розповідав що це не тільки найкращий спосіб відволіктися, а й тримати належну фізичну форму.
У Віталія Місяця залишилися не тільки батьки. Окупанти забрали батька у семирічного сина. Саме заради своєї родини чоловік пішов захищати Україну, хоча до цього не вмів стріляти і не мав стосунку до армії.
Героя поховають на Алеї Слави Сабарівського кладовища.
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