Работал в IT и не оставлял любимую игру даже на фронте: Винница прощается с защитником Виталием Мисяцем (фото)

Защитнику навечно осталось 37 лет

Павшие герои навсегда остаются в памяти украинцев. Виннитчина прощается с защитником Виталием Мисяцем. Он погиб 19 июля на Харьковщине вблизи поселка Питомник.

Как рассказали в городском совете Винницы, на фронт мужчина пошел добровольцем, воевал в составе 43-й отдельной артбригады имени Гетьмана Тараса Трясила. За время нахождения в войске с марта 2022 воевал также на Бучанском и Запорожском направлениях.

Виталий Мисяць родился в 1986 году, получил образование в местном педагогическом университете на факультете "Физика и информатика". Однако свою жизнь увязал не с преподаванием, а с работой в IT-сфере.

Погибший Виталий Мисяць

"Помню, как ты родился, как делал свои первые шаги, как смеялся, как мечтал. Сыночек, ты был прекрасным человеком, настоящим патриотом, готовым отдать жизнь за свою страну. Я знаю, что ты погиб ГЕРОЕМ", — написала мать павшего воина, Светлана.

Она также рассказала, что ее сын Виталий увлекался футболом, ранее играл за разные команды. Даже на фронте во время передышки старался вместе с побратимами поиграть в футбол. Военный рассказывал, что это не только лучший способ отвлечься, но и держать должную физическую форму.

У Виталия Мисяця остались не только родители. Оккупанты забрали отца у семилетнего сына. Именно ради своей семьи мужчина пошел защищать Украину, хотя до этого не умел стрелять и не имел отношения к армии. Героя похоронят на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели кавалера "Золотого креста" из Черниговщины. Александр Пасько также добровольно присоединился к рядам вооруженных сил в 2022 году.