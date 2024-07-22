Укр

Работал в IT и не оставлял любимую игру даже на фронте: Винница прощается с защитником Виталием Мисяцем (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Виталий Мисяць погиб на Харьковщине Новость обновлена 22 июля 2024, 12:23
Виталий Мисяць погиб на Харьковщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Защитнику навечно осталось 37 лет

Павшие герои навсегда остаются в памяти украинцев. Виннитчина прощается с защитником Виталием Мисяцем. Он погиб 19 июля на Харьковщине вблизи поселка Питомник.

Как рассказали в городском совете Винницы, на фронт мужчина пошел добровольцем, воевал в составе 43-й отдельной артбригады имени Гетьмана Тараса Трясила. За время нахождения в войске с марта 2022 воевал также на Бучанском и Запорожском направлениях.

Виталий Мисяць родился в 1986 году, получил образование в местном педагогическом университете на факультете "Физика и информатика". Однако свою жизнь увязал не с преподаванием, а с работой в IT-сфере.

Погибший Виталий Мисяць
Погибший Виталий Мисяць

"Помню, как ты родился, как делал свои первые шаги, как смеялся, как мечтал. Сыночек, ты был прекрасным человеком, настоящим патриотом, готовым отдать жизнь за свою страну. Я знаю, что ты погиб ГЕРОЕМ", — написала мать павшего воина, Светлана.

Она также рассказала, что ее сын Виталий увлекался футболом, ранее играл за разные команды. Даже на фронте во время передышки старался вместе с побратимами поиграть в футбол. Военный рассказывал, что это не только лучший способ отвлечься, но и держать должную физическую форму.

У Виталия Мисяця остались не только родители. Оккупанты забрали отца у семилетнего сына. Именно ради своей семьи мужчина пошел защищать Украину, хотя до этого не умел стрелять и не имел отношения к армии. Героя похоронят на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели кавалера "Золотого креста" из Черниговщины. Александр Пасько также добровольно присоединился к рядам вооруженных сил в 2022 году.

Теги:
#Винница #Герой