От слесаря до героя: на фронте погиб отец двоих сыновей Степан Дубик

У воина осталась жена и два сына

В Украине ежедневно гибнут воины и защитники государства, поэтому печальная весть не обошла и Львовщину. На фронте погиб работник службы канализационного хозяйства "Львовводоканал" Степан Дубик.

Об этом сообщили в ЛГКП "Львовводоканал". Он работал слесарем аварийно-восстановительных работ участка по ремонту коллекторов службы канализационного хозяйства "Львовводоканала" с 2006 г.

С первых дней войны Степан Дубик сам ушел в военкомат и мужественно защищал Украину от российских захватчиков.

Защитник воевал в составе 56 ОМПБ 37 батальона.

Выполняя боевое задание, он получил ранение несовместимое с жизнью под Григорьевкой Бахмутского района Донецкой области и погиб 17 июля.

Во Львовводоканале рассказали, что родился Степан Дубик 9 января 1976 года. Проживал с семьей в с. Ставчане. У героя осталась жена и два сына.

Похороны бойца пройдут 25 июля, в 11.00 в селе Ставчане в церкви "Архистратига Михаила" ​​состоится панихида, а в 12.00 – чин похорон Героя.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 23 мая в бою с российскими оккупантами на Харьковском направлении погиб Сергей Погореный.