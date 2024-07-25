Від слюсаря до героя: на фронті загинув батько двох синів Степан Дубик

У воїна залишилася дружина та двоє синів

В Україні щодня гинуть воїни та захисники держави, тому сумна звістка не оминула й Львівщину. На фронті загинув працівник служби каналізаційного господарства "Львівводоканал" Степан Дубік.

Про це повідомили у ЛМКП "Львівводоканал". Він працював слюсарем аварійно-відновлювальних робіт дільниці з ремонту колекторів служби каналізаційного господарства "Львівводоканалу" з 2006 р.

З перших днів війни Степан Дубик сам пішов у військкомат і мужньо захищав Україну від російських загарбників.

Захисник воював у складі 56 ОМПБ 37 батальйону.

Виконуючи бойове завдання, він отримав поранення несумісне із життям під Григорівкою Бахмутського району Донецької області та загинув 17 липня.

У Львівводоканалі розповіли, що народився Степан Дубік 9 січня 1976 року. Проживав із сім’єю у с. Ставчани. У героя залишилася дружина та двоє синів.

Похорон бійця пройде 25 липня, об 11.00 у селі Ставчани в церкві "Архістратига Михайла" відбудеться панахида, а о 12.00 – чин похорону Героя.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 23 травня у бою з російськими окупантами на Харківському напрямку загинув Сергій Погорений.