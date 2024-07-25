Защищал Украину с первых дней войны: на фронте погиб экс-мэр Умани (фото)

У него осталась семья и двое детей

В Украине ежедневно гибнут воины и защитники государства. Стало известно, что на фронте погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея. Экс-мэр присоединился к ВСУ в феврале 2022 года и служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

"Защитник был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области", — добавила она.

Александр Цебрий

Отметим, что свое последнее сообщение Александр Цебрий в Facebook сделал 3 дня назад.

"Кто хочет побыть "Мером"? Ну, хоть на неделю? Ночной выход 20 км, к утру вернулись выжатые полностью, мокрые даже шнурки берцов. Сбросил с себя все, обмылся с бутылки и вырубился, даже не чувствуя досок разной толщины, из которых сделан настил и которые обычно яростно давят в ребра", — написал он.

На смерть экс-мэра Умани уже отреагировал городской глава Днепра Борис Филатов. Он отметил, что Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у побратимов.

"К сожалению, у меня почти нет фото с тобой, дядька… Я не буду писать больше ничего. Потому что боль неудержимая", — добавил Дмитрий Филатов.

О смерти Александра Цебрия также написал в своем Facebook экс-мэр Каховки Андрей Дяченко. Последний раз они виделись неделю назад в Покровске.

"Общались, обсуждали войну, улыбались, планировали жизнь. Друг! Мне очень будет не хватать тебя! Вечная память! Герои не погибают!", — поделился он.

Добавим, что Александр Владимирович Цебрий был городским главой Умани в 2015-2020 годах. На момент гибели воину было 50 лет. У него осталась жена и двое детей.

В связи с его смертью Александра Цебрия 26 июля в Умани объявлен днем траура.

Напомним, ранее на фронте погиб известный музыкант "Дикого театра". У него осталось двое детей.

Также "Телеграф" писал, что на фронте погиб отец двоих сыновей Степан Дубик. На фронте он был с первых дней войны.