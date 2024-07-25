Захищав Україну з перших днів війни: на фронті загинув ексмер Умані (фото)

У нього залишилася сім’я та двоє дітей

В Україні щодня гинуть воїни та захисники держави. Стало відомо, що на фронті загинув колишній міський голова Умані Олександр Цебрій.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на спікера Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. Екс-мер приєднався до ЗСУ у лютому 2022 року та служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

"Захисник був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення. Загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині", — додала вона.

Олександр Цебрій

Зазначимо, що своє останнє повідомлення Олександр Цебрій у Facebook зробив 3 дні тому.

"Хто хоче побути "Мером"? Ну хоч на тиждень? Нічний вихід 20 км, під ранок повернулись вижаті повністю, мокрі навіть шнурки берців. Скинув з себе все, обмився з пляшки і вирубився, навіть не відчуваючи дощок різної товщини, з яких зроблений настил і які, зазвичай, люто давлять в ребра. ", — написав він.

На смерть екс-мера Умані вже відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від тяжкого поранення на руках у побратимів.

"На жаль, у мене майже не має фото з тобою, дядьку…Я не буду писати більше нічого. Бо біль невгамовний.", — додав Дмитро Філатов.

Про смерть Олександра Цебрія також написав у своєму Facebook екс-мер і Каховки Андрій Дяченко. Востаннє вони бачилися тиждень тому у Покровську.

" Спілкувалися, обговорювали війну, посміхалися, планували життя. Друже ! Мені дуже не буде хватати тебе! Вічна памʼять! Герої не вмирають!", — поділився він.

Додамо, що Олександр Володимирович Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках. На момент загибелі воїну було 50 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

У зв’язку з його смертю Олександра Цебрія 26 липня в Умані оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий музикант "Дикого театру". У нього залишилося двоє дітей.

Також "Телеграф" писав, що на фронті загинув батько двох синів Степан Дубік. На фронті він був із перших днів війни.