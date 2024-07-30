Дважды получал ранение, но возвращался на передовую: в Днепре простились с украинским воином (фото, видео)

Воину навсегда осталось 35 лет

В тяжелых боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб стрелок-санитар Андрейчиков Константин Юрьевич. 30 июля в Днепре состоялось прощание с украинским защитником.

Трагедия произошла 23 июля при выполнении боевого задания. Об этом сообщили на странице "Батальйон Чорноморська Січ / Black Sea Sich Battalion" в Facebook.

"При выполнении боевого задания по защите Украины погиб наш побратим стрелок-санитар 3 роты солдат Андрейчиков Константин Юрьевич. Утрата болезненна для каждого в батальоне. Вечная тебе память, друг! Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Слава Героям!", — написали побратимы погибшего воина.

Как сообщает "Суспільне", 35-летний военный на позывной "Кот" ушел на фронт в 2014 году, а после начала полномасштабной войны он снова мобилизовался. Его друг Александр рассказал о событиях того страшного дня, который забрал жизнь Константина:

"Полтора месяца его не было на позициях, как говорили его побратимы. И когда выходили при ротации, накрыли градом…".

Также друг воина отметил, что Константин дважды получал ранение, но все равно возвращался на передовую.

"Он всегда у нас был интересный и ясный парень. Ничего удивительного, что он пошел защищать Украину. Он выбрал путь воина и пошел на фронт", — сказал друг защитника.

30 июля в Днепре, возле школы, в которой учился Константин Андрейчиков, состоялась церемония прощания с ним.

Одноклассница воина, которая также пришла проститься с ним сегодня, рассказала, что незадолго до его гибели они говорили по телефону. Мужчина уверял, что он вернется и все будет хорошо.

Директор школы в свою очередь отметила, что сотрудники и ученики все время пытались помогать Константину: отправляли продукты и лекарства на фронт.

"Не могу передать те чувства, которые сейчас в наших душах. Он (Константин, — Ред.) всегда был веселым… активным", — с грустью рассказала директор.

На фасаде школы планируют установить мемориальную доску. Администрация учебного заведения уже обратилась в горсовет.

К слову, так выглядела последняя фотография, сделанная воином на фронте:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июля состоялось прощание с бывшим мэром Умани Александром Цебрием, который погиб на фронте. Он добровольно пошел защищать свою Родину с первым дней полномасштабной войны.