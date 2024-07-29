Залишилось кілька кілометрів: росіяни підбираються до критично важливої траси на Донбасі

Росіяни повідомляють про захоплення кількох сіл у регіоні

Росіяни фокусують свої найсильніші атаки на напрямі стратегічного міста Покровськ. Тим часом їм залишається пройти близько 6 кілометрів, щоб дістатися ключової траси, якою йде забезпечення Часового Яру та Костянтинівки.

Про це повідомляє видання Reuters. Зазначається, що після того, як Росія заявила про захоплення населеного пункту Лозуватське, її війська наблизилися ще ближче до важливого маршруту, який ще називають "дорогою життя"

Голова військової адміністрації Покровська Сергій Добряк розповів журналістам про те, що зараз росіяни знаходяться за 20 кілометрів від міста, в якому зараз перебуває приблизно 60 тисяч осіб, включаючи приблизно 4 тисячі дітей. При цьому він додав, що місцеві жителі не дуже охоче йдуть на евакуацію.

Місто є транспортним вузлом, через який відбувається забезпечення інших важливих міст Донецької області на зразок Часового Яру та Костянтинівки.

Видання зазначає, що росіяни також заявили про зайняття трьох сіл Прогрес, Євгенівка та Вовче на схід від Покровська, проте у Києві цю інформацію не коментували.

Як повідомлялося раніше, у Силах оборони кажуть, що росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару по Україні. Швидше за все, новий удар буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.