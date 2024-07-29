ISW: Путін вперто намагається використовувати "ядерний шантаж"

Диктатора дуже лякають ракети США у Німеччині

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, буде й далі використовувати свою тактику "ядерного шантажу", щоб лякати західні країни та стримувати ухвалення рішень західними урядами. Ватажок російських терористів добре розуміє, що "ядерне брязкання шаблею" впливає на рішення Заходу.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що під час військово-морського параду Путін скаржився на те, що якщо США у 2026 році розмістять ракети в Німеччині, то час польоту до російських важливих об'єктів складатиме не більше 10 хвилин.

Путін у відповідь заявив, що буде вживати "дзеркальних заходів". Зокрема він заявив, що виведе Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Щоправда, російський терористичний режим покинув цей договір ще у 2019 році – з серпня цього року він фактично вже не діє.

"Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання ядерного брязкання шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.