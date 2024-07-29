ISW: Путин упорно пытается использовать "ядерный шантаж"

Диктатора очень пугают ракеты США в Германии

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, будет и дальше использовать свою тактику "ядерного шантажа", чтобы пугать западные страны и сдерживать принятие решений западными правительствами. Главарь российских террористов хорошо понимает, что "ядерное бряцание саблей" влияет на решение Запада.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что во время военно-морского парада Путин жаловался на то, что если США в 2026 году разместят ракеты в Германии, то время полета в российские важные объекты составит не более 10 минут.

Путин в ответ заявил, что будет принимать "зеркальные меры". В частности, он заявил, что выведет Россию из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ГРСМД). Правда, российский террористический режим покинул этот договор еще в 2019 году – с августа этого года он уже фактически не действует.

"Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование ядерного бряцания саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию", – резюмировали аналитики.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.