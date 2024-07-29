Осталось несколько километров: россияне подбираются к критически важной трассе на Донбассе

Россияне сообщают о захвате нескольких сел в регионе

Россияне фокусируют свои самые сильные атаки на направлении стратегического города Покровск. Тем временем им остается пройти около 6 километров, чтобы добраться до ключевой трассы, по которой идет снабжение Часового Яра и Константиновки.

Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что после того, как Россия заявила о захвате населенного пункта Лозоватское, ее войска приблизились еще ближе к важному маршруту, который еще называют "дорогой жизни"

Глава военной администрации Покровска Сергей Добряк рассказал журналистам о том, что сейчас россияне находятся в 20 километрах от города, в котором сейчас находится примерно 60 тысяч человек, включая примерно 4 тысячи детей. При этом, он добавил, что местные жители не очень охотно идут на эвакуацию.

Город является транспортным узлом, через который происходит снабжение других важных городов Донецкой области вроде Часового Яра и Константиновки.

Издание отмечает, что россияне также заявили о занятии трех сел Прогресс, Евгеновка и Вовче к востоку от Покровска, однако в Киеве эту информацию не комментировали.

Как сообщалось ранее, в Силах обороны говорят, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, новый удар будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.