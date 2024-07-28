Війна — день 886: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рівняють міста з землею

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується 886 днів, а ситуація на фронті залишається напруженою. Щодня там фіксується близько сотні бойових зіткнень, десятки авіаударів та тисячі обстрілів. Через це сильно страждають міста на передовій, які через масивний вогонь поступово перетворюються на руїни. Але через постійне застосування балістичного та іншого далекобійного озброєння навіть віддалені населені пункти не можуть бути у повній безпеці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 липня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Китай обіцяє просувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомив Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

З ситуацією в Україні за 25 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 883: під Прогресом виникла загрозлива ситуація, а повітряний терор триває

Про новини та події 26 липня ми розповідали тут: Війна — день 884: Росія готується наступати на Запоріжжя та тестує нові дрони

Про те, що відбувалося 27 липня, читайте по посиланню: Війна — день 885: Росія просувається на Донбасі, а Україна готується використовувати F-16