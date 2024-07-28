Война — день 886: ситуация на фронте накаляется, а россияне ровняют города с землей

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается 886 дней, а ситуация на фронте остается напряженной. Ежедневно там фиксируется около сотни боевых столкновений, десятки авиаударов и тысячи обстрелов. Из-за этого сильно страдают города на передовой, которые из-за массивного огня постепенно превращаются в руины. Но из-за постоянного применения баллистического и другого дальнобойного вооружения даже отдаленные населенные пункты не могут быть в полной безопасности.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 июля. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Китай обещает продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

С ситуацией в Украине за 25 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 883: под Прогрессом возникла угрожающая ситуация, а воздушный террор продолжается

О новостях и событиях 26 июля мы рассказывали здесь: Война — день 884: Россия готовится наступать на Запорожье и тестирует новые дроны

О том, что происходило 27 июля, читайте по ссылке: Война — день 885: Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится использовать F-16